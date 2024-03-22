Неузнаваемый Колин Фаррелл в первом тизере «Пингвина»

Max опубликовал дебютный тизер сериала «Пингвин». Его премьера состоится осенью этого года, точная дата не называется.
В ролике Пингвин вспоминает о гангстере из своего детства — Кармайне Фальконе, который помогал людям, и, когда он умер, в его честь был устроен парад.
«Это было не шикарно, но это был жест. Это была демонстрация любви, того, что он значил. Можете себе представить, чтобы вас так запомнили?» — говорит он.
Действие грядущего сериала развивается во вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза, а события стартуют спустя всего неделю после финала кинокомикса с Робертом Паттинсоном в главной роли. Сериал расскажет о пути Освальда Кобблпота (Пингвина) к власти в криминальном мире Готэма.
Главную роль в проекте исполняет Колин Фаррелл. Помимо него, также снимаются Клэнси Браун, Кристина Милиоти, Майкл Келли и Шохре Агдашлу. Создательницей «Пингвина» выступила Лорен Лефранк («Агенты „Щ.И.Т.“»).