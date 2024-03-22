Lucasfilm выпустит голубое молоко из «Звездных войн»

Поклонники «Звездных войн» вскоре смогут попробовать знаменитое голубое молоко из фильмов саги. Информация об этом появилась на официальном сайте франшизы.
Напиток войдет в новую линейку продуктов Lucasfilm, которые компания выпустит в рамках «Имперского марта» — месяца, посвященного злодеям вселенной. «The Star Wars TruMoo Blue Milk» — это «восхитительное молоко со вкусом ванили», в которое добавили голубой пищевой краситель, следует из описания. Продукт появится на прилавках американских магазинов 17 апреля.
Голубое молоко впервые появилось в оригинальном фильме «Звездные войны», который уже после выхода получил подзаголовок «Эпизод 4 — Новая надежда». Его пьет Люк во время обеда с дядей Оуэном и тетей Беру в их доме на Татуине.
Позднее актер Марк Хэмилл признавался, что напиток показался ему отвратительным. «Голубое молоко предназначалось для походов. Оно было теплым, сладким и маслянистым. Фу», — ответил актер на вопрос одного из поклонников в соцсети X.
Куда больше исполнителю роли Скайвокера понравилось зеленое молоко, которое его герою пришлось пить на съемках восьмого эпизода франшизы под названием «Последний джедай». Его актер описал как «немолочный напиток на основе кокосовой воды — холодный, вкусный и освежающий». Характерный зеленый цвет, по его словам, добавили уже на этапе постпродакшена.