Lucasfilm выпустит голубое молоко из «Звездных войн»

Куда больше исполнителю роли Скайвокера понравилось зеленое молоко, которое его герою пришлось пить на съемках восьмого эпизода франшизы под названием «Последний джедай». Его актер описал как «немолочный напиток на основе кокосовой воды — холодный, вкусный и освежающий». Характерный зеленый цвет, по его словам, добавили уже на этапе постпродакшена.