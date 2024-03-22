Десятский выбежал на поле во время товарищеского матча между Россией и Сербией, который прошел накануне в Москве. Сделал он это, выполняя задание от стримера Меллстроя (Андрея Бурима). Блогер пообещал 30 млн рублей тому, кто выбежит на футбольное поле в футболке с его логотипом.