Максим Десятский, рассчитывающий получить обещанные Меллстроем 30 млн рублей за перформанс на футбольном поле, сказал, что направит часть денег «ребятам на СВО».
«Отдал бы ребятам на СВО часть. В любом случае я бы это сделал. Остальное уже там как жизнь сложится. Меллстрой держит слово, поэтому…» — передает его слова Shot.
По словам болельщика, он выбежал на поле, чтобы поддержать страну, команду и болельщиков. Десятский отметил, что хотел бы повторить свой поступок на Лиге чемпионов, но в Великобританию сложно получить визу.
Десятский выбежал на поле во время товарищеского матча между Россией и Сербией, который прошел накануне в Москве. Сделал он это, выполняя задание от стримера Меллстроя (Андрея Бурима). Блогер пообещал 30 млн рублей тому, кто выбежит на футбольное поле в футболке с его логотипом.
Десятского признали виновным в нарушении правил поведения на спортивных соревнованиях и отправили под арест на 13 суток.
Россия в товарищеском матче обыграла Сербию со счетом 4:0.