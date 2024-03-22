The Lancet: падение рождаемости изменит мировую экономику

Падение рождаемости в течение 25 лет будет иметь серьезные последствия для мировой экономики. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в The Lancet.
По данным медицинского журнала, к 2050 году в 155 из 204 стран и территорий мира, или в 76%, уровень рождаемости будет ниже уровня воспроизводства населения. К 2100 году этот показатель вырастет до 198 стран, или 97%.
Прогнозы исследователей основаны на данных переписей населения и других источников, собранных с 1950 по 2021 год в рамках исследования «Глобальное бремя болезней, травм и факторов риска». С 1950 года глобальный коэффициент рождаемости (среднее число рождений на одну женщину) снизился с примерно 5 детей до 2,2.
Утверждается, что к концу века более четверти живорождений будет происходить в 49 странах странах с низким и ниже среднего уровнем дохода, причем более половины — в странах Африки к югу от Сахары. По словам авторов доклада, эти изменения будут иметь глубокие социальные, экономические, экологические и геополитические последствия.
«Будущие тенденции в уровнях рождаемости и живорождения будут способствовать сдвигам в глобальной демографической динамике, вызывая изменения в международных отношениях и геополитической обстановке, а также выдвигая на первый план новые проблемы в области миграции», — говорится в заключении исследования.