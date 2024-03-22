The Lancet: падение рождаемости изменит мировую экономику

Утверждается, что к концу века более четверти живорождений будет происходить в 49 странах странах с низким и ниже среднего уровнем дохода, причем более половины — в странах Африки к югу от Сахары. По словам авторов доклада, эти изменения будут иметь глубокие социальные, экономические, экологические и геополитические последствия.