В России можно будет заселяться в гостиницы по биометрии

Во второй половине 2024 года в России появится возможность заселяться в гостиницы по биометрии через Единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Уточняется, что при заселении по биометрии не нужно будет предъявлять документы. Соответствующее постановление утвердило правительство России.
«Для подтверждения личности по биометрии будет достаточно одного взгляда. После этого останется только получить ключ и пройти к себе в номер. Вводить дополнительную информацию вручную не потребуется», — рассказали в аппарате вице-премьера.
Там также отметили, что воспользоваться биометрией при заселении можно будет в гостиницах, отелях, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах и туристических базах. Сервис заработает у тех, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию.
В конце 2022-го Владимир Путин подписал закон, запрещающий принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении тех, кто отказался от ее сдачи.