Скончался портной Мартин Гринфилд, который шил костюмы для голливудских фильмов и президентов США

Легендарный портной Мартин Гринфилд скончался в Нью-Йорке в возрасте 95 лет, передает The New York Times. В юношестве он пережил Освенцим, а позже изготавливал костюмы для шести президентов США, а также для множества голливудских картин, включая «Джокера» и «Великого Гэтсби».
Максимилиан Грюнфельд родился в 1928 году в бывшей Чехословакии. В подростковом возрасте его отправили в Освенцим. Там он научился шить, после того как его избили охранники за то, что он порвал рубашку.
В 16 лет Максимилиана освободили вместе с другими узниками концентрационного лагеря. В том же году юноша отправился в США, имея 10 долларов в кармане. Он устроился на работу в небольшую швейную фабрику в Бруклине. Спустя 30 лет он накопил достаточно денег, чтобы выкупить предприятие.
Со временем Гринфилд стал одним из самых известных портных в США. Он создавал одежду для Фрэнка Синатры, Майкла Джексона, Дензела Вашингтона, Леонардо Ди Каприо, Хоакина Феникса, а также Барака Обамы, Билла Клинтона и Джо Байдена.
«Мартин Гринфилд пережил ужасы Холокоста, сохранив в себе человечность. Он прожил свою жизнь, встречая каждого нового гостя своей заразительной улыбкой», — написал сын портного, которому тот оставил свое дело.