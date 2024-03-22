Житель Швеции отсудил у геологов метеорит, который упал на его участок

Апелляционный суд в Стокгольме установил, что метеориты следует считать недвижимым имуществом и частью земли, на которой они найдены. Судья указал, что метеорит состоит из веществ, которые уже находятся на поверхности земли, в частности из железа. Это делает небесный камень такой же частью земельного участка, как и другие камни, «даже если интуитивно может показаться, что это нечто чужеродное», пришел к выводу суд.