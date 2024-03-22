Житель Швеции отсудил у геологов метеорит, который упал на его участок

Житель Швеции Йохан Бензельшерн фон Энгестрем выиграл суд за право сохранить метеорит, который в 2020 году упал на его земельный участок. Об этом сообщает The Guardian.
Апелляционный суд в Стокгольме установил, что метеориты следует считать недвижимым имуществом и частью земли, на которой они найдены. Судья указал, что метеорит состоит из веществ, которые уже находятся на поверхности земли, в частности из железа. Это делает небесный камень такой же частью земельного участка, как и другие камни, «даже если интуитивно может показаться, что это нечто чужеродное», пришел к выводу суд.
14-килограммовый метеорит упал на участок Энгестрема в ноябре 2020 года. В декабре того же года два геолога нашли его и передали в Шведский музей естественной истории.
После этого Энгстрем подал в суд на ученых, потребовав вернуть метеорит. Однако в декабре 2022 года суд встал на сторону геологов — судья признал камень движимым имуществом, не имеющим владельца.
В Швеции есть закон под названием allemansraetten, который позволяет любому человеку свободно передвигаться по стране, включая и частные территории. Исключением выступают частные сады, земли рядом с жилыми зданиями и обработанные поля. Человек, передвигающийся по частной территории, обязан уважать природу и животных, землевладельцев и всех встречных. Однако у него «нет права забирать метеориты с чужой земли», постановил апелляционный суд.