Норман Ридус и Шон Патрик Флэнери сыграют в продолжении «Святых из Бундока»

Фильм «Святые из Бундока» вышел в 1999 году. Картина рассказывает о двух ирландцах, братьях Коннор и Мерфи, которые после убийства двух гангстеров решают бороться с преступностью в Бостоне. В погоню за преступниками отправляется агент ФБР Пол Смекер.