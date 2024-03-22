Норман Ридус и Шон Патрик Флэнери сыграют в продолжении «Святых из Бундока»

Актеры Норман Ридус и Шон Патрик Флэнери вернутся к своим ролям в третьем фильме по «Святым из Бундока», сообщает Deadline.
При этом режиссер первых двух фильмов Трой Даффи не примет участия в проекте. Вместо этого он сосредоточится на написании книг по мотивам франшизы. Сейчас продюсерская компания Thunder Road ищет другого кандидата на роль режиссера предстоящей ленты.
Как отмечает Deadline, сюжет нового фильма расскажет, как братья МакМанус готовят новых «святых». Другие подробности сюжета пока не раскрывались.
Фильм «Святые из Бундока» вышел в 1999 году. Картина рассказывает о двух ирландцах, братьях Коннор и Мерфи, которые после убийства двух гангстеров решают бороться с преступностью в Бостоне. В погоню за преступниками отправляется агент ФБР Пол Смекер.
На момент выхода картина получила в основном негативные отзывы критиков, некоторые из которых назвали работу Даффи «жалким подобием Тарантино». Однако со временем фильм заслужил преданную аудиторию поклонников.