В доме жителя Киргизии нашли 130-метровый тоннель в Узбекистан

В доме жителя села Бек-Абад Сузакского района Киргизии обнаружили огромный подземный тоннель. Об этом сообщает «Спутник Киргизия» со ссылкой на правоохранительные органы страны.
Тоннель ведет в Узбекистан, до границы с которым от дома 50 метров. Длина тоннеля — 130 метров, глубина — 15 метров, высота — 1,7 метра.
Подземный проход использовался для переправки людей и контрабандных товаров. По подозрению в организации контрабанды задержан 38-летний владелец дома. Правоохранители выясняют, кто незаконно пересек границу.
Вскоре на Киргизо-Узбекской границе нашли еще один, более длинный тоннель — 350 метров, высота которого достигает 2,2 метра. Вход в него также расположен в частном доме в селе Бек-Абад.