Власти Украины сообщили о крупнейшей атаке на объекты энергетики. Харьков почти полностью без света

Один из ударов пришелся по ДнепроГЭС (крупнейшую ГЭС под контролем Украины), в результате на станции начался пожар, передает «Укрэнерго». На Запорожской АЭС (находится на территории под контролем российских войск) отключилась одна из двух высоковольтных линий, снабжающих станцию электричеством. В телеграм-канале станции заявили, что «угроз нарушений пределов безопасности нет».