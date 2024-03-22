Власти Украины сообщили о крупнейшей атаке на объекты энергетики. Харьков почти полностью без света

Ночью и утром 22 марта Украина подверглась самой масштабной атаке по объектам энергетики за последнее время, сообщает РБК со ссылкой на министра энергетики страны Германа Галущенко.
В Харькове, по словам мэра Игоря Терехова, прогремели 15 взрывов, насосные станции обесточены. Город почти полностью остался без света, отметил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
На Украине сбои в работе интернета. Проблемы с подключением зафиксированы в Харькове, Днепропетровске, Виннице, Хмельницком, Полтаве, Сумах и Кировограде.
Президент страны Владимир Зеленский сообщил, что в ночной атаке на Украину было задействовано около 90 ракет разных типов и более 60 беспилотников типа Shahed.
Один из ударов пришелся по ДнепроГЭС (крупнейшую ГЭС под контролем Украины), в результате на станции начался пожар, передает «Укрэнерго». На Запорожской АЭС (находится на территории под контролем российских войск) отключилась одна из двух высоковольтных линий, снабжающих станцию электричеством. В телеграм-канале станции заявили, что «угроз нарушений пределов безопасности нет».
О взрывах также сообщили местные власти в Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. В последней свет пропал в областном центре и нескольких окрестных населенных пунктах, в Кривом Роге ввели графики аварийных отключений, часть больниц перевели на работу от генераторов.
Минобороны России пока эти события не комментировало.
Недавно Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Кремле пригрозил, что Россия может ответить на обстрелы Белгорода ударами «по гражданской инфраструктуре и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удар».
Обстрелы Белгородской области усилились в последние пару недель. 19 марта губернатор Вячеслав Гладков говорил, что в регионе за неделю от обстрелов погибли 16 человек, 98 получили ранения.
FT со ссылкой на источники пишет, что США призвали Украину прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры России. Белый Дом опасается роста мировых цен на нефть и ответных мер России, передает издание.