Sony выпустит короткометражный мультфильм по вселенной «Человека Паука» о ментальном здоровье

«Майлс воплощает столь многих из нас, кто делает все, что может, в повседневной жизни. Мы не всегда осознаем, что нам пришлось пережить, пока наше тело не заставляет нас обратить на это внимание. Я надеюсь, что „Паук внутри“ сможет друзьям и семьям больше говорить о их ментальном здоровье», — написал режиссер проекта Жарель Дампьер.