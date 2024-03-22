Sony выпустит короткометражный мультфильм по вселенной «Человека Паука» о ментальном здоровье

Сегодня в 09:39
Изображени: кадр из мультфильма «Человек-паук: Паутина Вселенных»/Columbia Pictures

Sony выпустит анимированную короткометражку под названием «Паук внутри». Мультфильм выйдет на ютубе 27 марта, передает Variety.

Проект расскажет о Майлсе Моралесе, который пытается совмещать жизнь подростка с обязанностями Человека-паука. Из‑за напряжения у Майлса начинается паническая атака. Юному герою стоит столкнуться с воплощением своих страхов и узнать, что просить о помощи может быть не менее смело, как спасать город от суперзлодеев.

Цифровой релиз мультфильма состоится в партнерстве с фондом Кевина Лава — его будут показывать в рамках образовательной программы «Герой внутри». Курс даст возможность студентам рассказать о своей истории ментального здоровья с помощью интерактивного учебного плана.

«Майлс воплощает столь многих из нас, кто делает все, что может, в повседневной жизни. Мы не всегда осознаем, что нам пришлось пережить, пока наше тело не заставляет нас обратить на это внимание. Я надеюсь, что „Паук внутри“ сможет друзьям и семьям больше говорить о их ментальном здоровье», — написал режиссер проекта Жарель Дампьер.

Мультфильм «Паук внутри» впервые был показан на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси в 2023 году.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами