Посмотрите трейлер антиутопического триллера «Humane» от Кейтлин Кроненберг

Студия IFC Films представила трейлер антиутопической драмы «Humane». Режиссером выступила Кейтлин Кроненберг, дочь легендарного постановщика Дэвида Кроненберга.
События ленты происходят в недалеком будущем. Глобальный крах экономики заставляет мировых лидеров перейти к экстремальным мерам, чтобы снизить население Земли. Они запускают программу по эвтаназии, в которой должно принять 20% жителей планеты.
Бывший журналист приглашает свою семью в гости, чтобы анонсировать свое участие в программе, однако когда его план рушится, среди его детей начинается хаос.
Главные роли в картине исполнили Джей Барушель («Кто убил BlackBerry», «Конец света», «Как приручить дракона»), Эмили Хэмпшир («Космополис», «Мама!») и Питер Галлахер (»«Игрок», «Пока ты спал», «Красота по-американски»).
Премьера фильма состоится 26 апреля 2024 года. Для Кейтлин Кроненберг триллер станет дебютом в режиссуре полнометражного кино — до этого она снимала лишь короткометражки.