В бета-версии WhatsApp* появилась функция расшифровки голосовых сообщений

В бета-версии мессенджера WhatsApp* появилась функция расшифровки голосовых сообщений. Об этом сообщил WABetaInfo.
Пока функция доступна только пользователям операционной системы Android. Чтобы опробовать ее, им необходимо загрузить на смартфон модуль распознавания речи. Он займет 150 Мб в памяти устройства.
В данный момент создатели мессенджера тестируют новую возможность. Когда она будет полноценно реализовано, неизвестно. Также неясно, появится ли в ближайшем будущем функция на устройствах, работающих на iOS.
В декабре мессенджер Telegram, конкурент WhatsApp*, открыл для всех пользователей возможность расшифровывать голосовые сообщения. В подписке Premium эта функция работает без ограничений на количество расшифровок.
*Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.