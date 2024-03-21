Вышел первый тизер-трейлер «Битлджуса 2»

На ютуб-канале Warner Bros. Pictures опубликовали первый тизер-трейлер фильма «Битлджус 2», который выйдет в кинопрокат 4 сентября.
Картина расскажет о возвращении легендарного героя — жутковатого призрака-биоэкзорциста Битлджуса, в первом фильме желавшего жениться на девочке Лидии. В сиквеле Битлджус вновь ворвется в жизнь уже подросшей Лидии.
Дочь героини Астрид, согласно сюжету, обнаружит на чердаке их дома загадочную модель города и случайно откроет портал в потусторонний мир. Через него к ужасу Лидии вскоре и явится старый инфернальный знакомый.
Битджуса в новой картине вновь сыграл Майкл Китон. К своей роли вернулась и исполнительница роли Лидии — Вайнона Райдер. Также в проекте приняла участие Кэтрин О«Хара, она сыграла Делию Дитц.
Кроме того, актерский состав пополнился Джастином Теру («Маньяк», «Внутренняя империя»), Моникой Белуччи («Малена», «Необратимость»), Артуром Конти («Дом дракона»), Дженной Ортегой («Уэнсдей», «Крик VI») и Уиллемом Дефо («Бедные-несчастные», «Ван Гог: на пороге вечности»).
Режиссером фильма выступил Тим Бертон, автор оригинального «Битлджуса». Сценарий ленты написали Альфред Гоф и Майлз Миллар («Уэнсдей»). Продюсерами стали Марк Тоберофф, Деде Гарднер, Джереми Кляйнер, Томми Харпер и Бертон. Среди исполнительных продюсеров — Брэд Питт.
Костюмы для сиквела «Битлджуса» создала обладательница премии «оскар» Колин Этвуд («Алиса в Стране чудес», «Сонная лощина»). Художником-постановщиком проекта выступил Марк Скратон («Уэнсдей»).
За спецэффекты и грим в картине отвечал Нил Скандан («Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит»), за дизайн причесок и макияжа — Кристин Бланделл, за музыку — Дэнни Элфман («Крупная рыба», «Кошмар перед Рождеством»).