В Великобритании искусственный интеллект нашел признаки рака, которые пропустили врачи

Пока Mia работает не идеально. Например, она может выявить опухоли, которые ранее уже были признаны безвредными, так как у нее нет доступа к истории болезни. Из‑за британских законов у модели также отключена возможность машинного обучения, поэтому она не может совершенствоваться в процессе использования.