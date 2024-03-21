В Великобритании искусственный интеллект нашел признаки рака, которые пропустили врачи

В Великобритании модель искусственного интеллекта Mia обнаружила признаки рака у 11 женщин, которые не смоги найти врачи, сообщает Би-би-си.
У одной из женщин Mia обнаружила опухоль размером в шесть миллиметров. Как отмечает издание, без участия ИИ онкологию бы смогли заметить лишь через три года во время плановой маммографии.
Исследование с использованием ИИ провели сотрудники британской Национальная служба здравоохранения. С помощью Mia они изучили маммограммы более 9 тыс. женщин. ИИ правильно определил всех, у кого уже была выявлена онкология.
Пока Mia работает не идеально. Например, она может выявить опухоли, которые ранее уже были признаны безвредными, так как у нее нет доступа к истории болезни. Из‑за британских законов у модели также отключена возможность машинного обучения, поэтому она не может совершенствоваться в процессе использования.
Mia создала британская компания Kheiron Medical Technologies. Директор по стратегии компании Сара Керруиш рассказала, что на разработку и обучение ИИ-модели ушло 6 лет. Ее обучали с помощью миллиона маммограмм, полученных от женщин со всего мира.