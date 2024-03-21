Рэйф Файнс, Джим Бродбент и Саймон Расселл Бил снимутся в фильме «Хоровое пение»

Сегодня в 21:46
Кадр: Variety/YouTube

Британские актеры Рэйф Файнс («Гарри Поттер», «Список Шиндлера»), Джим Бродбент («Приключения Паддингтона», «Игра престолов») и Саймон Расселл Бил («Смерть Сталина», «Костюм») снимутся в фильме «Хоровое пение» («The Choral»). Об этом сообщил Deadline.

Картину поставит режиссер Николас Хайтнер по сценарию Алана Беннетта. Ранее кинематографисты работали вместе над проектами «Леди в фургоне», «Любители истории» и «Безумие короля Георга».

Теперь Хайтнер и Беннетт расскажут о руководителе хора и его артистах, большинство которых уходят добровольцами на фронт во время Первой мировой войны. Тогда доктор Гатри набирает группу подростков, которые заменят певцов.

Вместе хормейстер и его юные ученики открывают радость музыки. Картина, как отмечает издание, исследует юмор и человечность, лежащие в основе сообщества, которое столкнулось с неопределенностью будущего.

Съемки ленты начнутся в мае в Йоркшире. Дистрибуцией фильма будет заниматься компания Sony Pictures Classics, она профинансировала создание проекта.

«Новый сценарий Алана Беннетта — это крупное событие, и „Хоровое пение“ такое же трогательное и забавное, как и все, что он написал за свою долгую карьеру», — заявил Хайтнер.

Режиссер выступит продюсером фильма вместе с Кевином Лудером и Дэвиманом Джонсом. Исполнительными продюсерами будут Кэролайн Чарльз, Ева Йейтс, Пол Гринди и Чарльз Мур.

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