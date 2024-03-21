Женщина из Краснодара попала в Книгу рекордов России, родив детей с разницей в 34 года

51-летняя жительница Краснодара по имени Светлана Халимова попала в Книгу рекордов России в категории «Наибольшая разница в возрасте между братом и сестрой в России». Информация об этом появилась на официальном сайте организации.
В начале апреля 2023-го женщина родила дочь Ясмин. На тот момент ее сыну было уже 34 года. Разница в возрасте между детьми, рожденными от разных отцов, составила 34 года 4 месяца и 23 дня.
Халимова рассказала газете «Московский комсомолец», что познакомилась с отцом своего первого ребенка, когда училась в 9-м классе, а он, будучи на четыре года старше, учился в институте. После первого же близкого свидания девушка забеременела и пара поженилась. Однако через несколько лет муж Светланы погиб в ДТП и 21-летняя мама осталась одна.
С нынешним мужем женщина, открывшая в городе два питомника для собак и кошек, познакомилась в 2021 году, когда пристраивала щенка. Новый избранник Светланы оказался младше ее сына.
Рекорд зарегистрировали 19 марта 2024 года. Предыдущий аналогичный рекорд в аналогичной составлял 27 лет 11 месяцев и 22 дня. Он принадлежал братьям из многодетной семьи в Ставрополе.