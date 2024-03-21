Женщина из Краснодара попала в Книгу рекордов России, родив детей с разницей в 34 года

Халимова рассказала газете «Московский комсомолец», что познакомилась с отцом своего первого ребенка, когда училась в 9-м классе, а он, будучи на четыре года старше, учился в институте. После первого же близкого свидания девушка забеременела и пара поженилась. Однако через несколько лет муж Светланы погиб в ДТП и 21-летняя мама осталась одна.