Татарстанские депутаты хотят направить подростков на опасные производства

Госсовет Татарстана подготовил поправки в Трудовой кодекс России, которые разрешат подросткам от 16 лет работать на вредных и опасных производствах, сообщает «Коммерсант». Законопроект направят в Госдуму, и, если его примут, новые правила заработают по всей России.
Инициативу объясняют запуском федерального проекта «Профессионалитет», который должен помочь российской экономике в условиях санкций. Проект предполагает ускоренные программы обучения в ПТУ — 2,5 года вместо 4. По окончании техникумов не всем выпускникам исполнится 18, поэтому не все смогут устроиться по профессии. Предложенные поправки должны решить эту проблему.
Авторы законопроекта говорят, что инициатива исходит от «КамАЗа, ЕлАЗа, где есть колледжи». На этих предприятиях жалуются, что, не имея допуска на опасные работы, выпускники «уходят в Wildberries, „Яндекс“ и „Самокат“».
Глава Федерации профсоюзов Татарстана, депутатка Елена Кузьмичева согласилась, что в России «катастрофическая нехватка кадров». Однако допуск подростков к опасным производствам не способен решить этот вопрос, считает она. По словам Кузьмичевой, подзаконные акты уже разрешают учащимся проходить практику на таких предприятиях и трудоустраиваться там по окончании училища, но с определенными ограничениями.
Депутатка также обеспокоилась «влиянием вредных производственных факторов на неокрепший молодой организм». С ней согласилась детская омбудсвумен Татарстана Ирина Волынец, она призвала «придерживаться строгой нормы, которая защищает интересы несовершеннолетних».
Декан факультета социальной работы КГМУ Маргарита Максимова так отреагировала на законопроект: «Да, бизнесу нужны кадры. Может, бизнесу стоит подумать, чтобы не на детях этот решать вопрос, а улучшать условия труда?»
По мнению Максимовой, работа на опасных производствах может снизить рождаемость и увеличить число детей с инвалидностью. «Мы с вами возвращаемся в Средневековье или в слаборазвитые страны. А мы все-таки с вами социальное государство», — напомнила она.