Татарстанские депутаты хотят направить подростков на опасные производства

Глава Федерации профсоюзов Татарстана, депутатка Елена Кузьмичева согласилась, что в России «катастрофическая нехватка кадров». Однако допуск подростков к опасным производствам не способен решить этот вопрос, считает она. По словам Кузьмичевой, подзаконные акты уже разрешают учащимся проходить практику на таких предприятиях и трудоустраиваться там по окончании училища, но с определенными ограничениями.