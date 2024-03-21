Дев Пател ищет возмездия в трейлере «Манкимэна»

Фильм выйдет в кинопрокат 5 апреля. Он расскажет о мужчине, который выходит из тюрьмы и вступает в битву с миром, погрязшем в корпоративной жадности и бездуховности. Он желает отомстить тем, кто отнял у него все в далеком детстве.