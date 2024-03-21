Дев Пател ищет возмездия в трейлере «Манкимэна»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Манкимэн» — режиссерского дебюта актера Дева Патела, известного по «Миллионеру из трущоб» и «Льву».
Фильм выйдет в кинопрокат 5 апреля. Он расскажет о мужчине, который выходит из тюрьмы и вступает в битву с миром, погрязшем в корпоративной жадности и бездуховности. Он желает отомстить тем, кто отнял у него все в далеком детстве.
Трейлер показывает встречу героя с мужчиной, который стал причиной его страданий. Он когда‑то лишил мальчика семьи и дома — и получил врага, который, кажется, не остановится ни перед чем, чтобы покарать своего обидчика.
Выросший ребенок зарабатывает на жизнь, участвуя в незаконных боях. На ринг он выходит в маске гориллы, а в свободное от боев время охотится за криминальной элитой Мумбая.
Пател исполнил в фильме главную роль. Он также стал соавтором сценария вместе с Полом Ангунавелой и Джоном Колли. Актер выступил и продюсером проекта наряду с Джорданом Пилом, Джомоном Томасом, Вином Розенфельдом, Иэном Купером, Бэзилом Иваником, Эрикой Ли, Кристин Хеблер и Анджаем Нагпалом.
В актерский состав картины вошли Шарлто Копли («Район № 9»), Питобаш, Випин Шарма, Сикандар Кхер, Собхита Дхулипала, Адити Калкунте и др.