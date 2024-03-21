Фотография кота с необычным окрасом удивила пользователей. Они не поверили, что животное настоящее

После того как пост завирусился, хозяин кота рассказал, как есть на самом деле, и поделился новыми фото. «Многие говорят, что это изображение создано ИИ или же в фотошопе, но я могу вам сказать, что он абсолютно реален и хорошо поживает. Ветеринар отнес его к [породе] менуэт, его кличка Брюс», — написал он.