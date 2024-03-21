Фотография кота с необычным окрасом удивила пользователей. Они не поверили, что животное настоящее

Сегодня в 15:58
Фото: No_Secretary8854/Reddit

Фотография кота, опубликованная на Reddit, удивила пользователей из‑за необычного окраса животного. Сначала они попытались угадать породу, а затем засомневались в подлинности снимка.

Пользователи сошлись во мнении, что кот выглядит очень необычно из‑за окраса. А вот в том, что питомец настоящий, возникли разногласия. Его изображение, по мнению некоторых, могли создать с помощью ИИ — на это указывают надписи на бутылках на заднем фоне, которые кажутся размытыми и бессмысленными.

© No_Secretary8854/Reddit

«Это настоящий котенок или версия искусственного интеллекта? Если он настоящий, то он суперуникальный и красивый, даже если это ИИ, он суперуникальный и красивый. <…> Он определенно Дэвид Боуи в мире кошек!» — написала SarcasmIsMyGame.

После того как пост завирусился, хозяин кота рассказал, как есть на самом деле, и поделился новыми фото. «Многие говорят, что это изображение создано ИИ или же в фотошопе, но я могу вам сказать, что он абсолютно реален и хорошо поживает. Ветеринар отнес его к [породе] менуэт, его кличка Брюс», — написал он.

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© No_Secretary8854/Reddit
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© No_Secretary8854/Reddit
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© No_Secretary8854/Reddit
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