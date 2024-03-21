Умер актер Майкл Эммет Уолш, сыгравший в фильмах «Бегущий по лезвию» и «Просто кровь»

Актер Майкл Эммет Уолш, сыгравший в фильмах «Бегущий по лезвию» и «Просто кровь», скончался на 89-м году жизни, передает Variety со ссылкой на его менеджера Сэнди Джозефа.
В классическом киберпанк-триллере Ридли Скотта Уолш исполнил роль начальника полиции, а в режиссерском дебюте братьев Коэн — частного детектива Лорена Виссера. Среди других ролей артиста — коррумпированный шериф в хорроре 1986 года «Зубастики» и охранник в детективе Райана Джонсона «Достать ножи».
Он также появился в картинах «Маленький большой человек» с Дастином Хоффманом, «В чем дело, док?» с Райаном О’Нилом и Барброй Стрейзанд, «Воспитывая Аризону» с Николасом Кейджем, «Удар по воротам» с Полом Ньюманом и «Придурок» со Стивеном Мартином.
Поклонники сериалов могли знать Уолша по ролям в «Секретных материалах», «Фрейзере», «Разуме женатого мужчины» и «Подлом Пите». Дебютная роль Уолша состоялась в 1969 году в музыкальной комедии «Ресторан Элис».