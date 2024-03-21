Умер актер Майкл Эммет Уолш, сыгравший в фильмах «Бегущий по лезвию» и «Просто кровь»

Он также появился в картинах «Маленький большой человек» с Дастином Хоффманом, «В чем дело, док?» с Райаном О’Нилом и Барброй Стрейзанд, «Воспитывая Аризону» с Николасом Кейджем, «Удар по воротам» с Полом Ньюманом и «Придурок» со Стивеном Мартином.