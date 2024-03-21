Индийский город Бегусарай стал самым загрязненным в мире

Дели уже четвертый год подряд считается самой загрязненной столицей мира. В ноябре прошлого года в столице ввели ограничения на количество автомобилей на дорогах, чтобы снизить загрязнение воздуха. Но несколько дней спустя смог охватил города Индии, Пакистана и Бангладеш, из‑за чего в некоторых районах были вынуждены закрыться предприятия и школы.