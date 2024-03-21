Индийский город Бегусарай стал самым загрязненным в мире

Индийский город Бегусарай в центральной части штата Бихар признали городом с самым загрязненным воздухом в мире. Об этом говорится в отчете Air Quality Report 2023 швейцарского сервиса по мониторингу воздуха IQAir.
В Бегусарае зафиксировали уровень загрязнения со среднегодовой концентрацией PM2.5 в 118,9 мкг/м3 при рекомендованной ВОЗ норме в 5 мкг/м3. Второе место в антирейтинге занял еще один индийский город Гувахати (105,4 мкг/м3). Топ-3 замкнула столица Индии с показателем в 92,7 мкг/м3.
Дели уже четвертый год подряд считается самой загрязненной столицей мира. В ноябре прошлого года в столице ввели ограничения на количество автомобилей на дорогах, чтобы снизить загрязнение воздуха. Но несколько дней спустя смог охватил города Индии, Пакистана и Бангладеш, из‑за чего в некоторых районах были вынуждены закрыться предприятия и школы.
В отчете говорится, что воздействие загрязняющих частиц на организм провоцирует развитие астмы, рака, заболеваний легких, инсульта и других заболеваний. Согласно исследованию The BMJ, в Индии ежегодно умирает более 2 млн человек из‑за болезней, связанных с загрязнением воздуха.