Индийский город Бегусарай стал самым загрязненным в мире

Сегодня в 15:01
Фото: Charlie Costello/Unsplash

Индийский город Бегусарай в центральной части штата Бихар признали городом с самым загрязненным воздухом в мире. Об этом говорится в отчете Air Quality Report 2023 швейцарского сервиса по мониторингу воздуха IQAir.

В Бегусарае зафиксировали уровень загрязнения со среднегодовой концентрацией PM2.5 в 118,9 мкг/м3 при рекомендованной ВОЗ норме в 5 мкг/м3. Второе место в антирейтинге занял еще один индийский город Гувахати (105,4 мкг/м3). Топ-3 замкнула столица Индии с показателем в 92,7 мкг/м3.

Дели уже четвертый год подряд считается самой загрязненной столицей мира. В ноябре прошлого года в столице ввели ограничения на количество автомобилей на дорогах, чтобы снизить загрязнение воздуха. Но несколько дней спустя смог охватил города Индии, Пакистана и Бангладеш, из‑за чего в некоторых районах были вынуждены закрыться предприятия и школы.

В отчете говорится, что воздействие загрязняющих частиц на организм провоцирует развитие астмы, рака, заболеваний легких, инсульта и других заболеваний. Согласно исследованию The BMJ, в Индии ежегодно умирает более 2 млн человек из‑за болезней, связанных с загрязнением воздуха.

Расскажите друзьям
Теги:
ВОЗ
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами