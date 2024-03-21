«Зойкина квартира» и концерт Леонардо Санчеса: объявлена программа Платоновского фестиваля искусств

В театральную программу войдут спектакли, исследующие творчество Андрея Платонова и его современников. Так 1 и 2 июня в Театре драмы им. А. Кольцова покажут спектакль «Кулагер» в жанре саундрамы по мотивам одноименной поэмы Ильяса Джансугурова. 7 и 8 июня в Теаре оперы и балета зрители смогут увидеть спектакль «Изнутри» китайского Театра танца Xiexin. Постановка исследует природу человеческого тела и логики его движения.