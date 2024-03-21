«Зойкина квартира» и концерт Леонардо Санчеса: объявлена программа Платоновского фестиваля искусств

Стала известна программа Международного Платоновского фестиваля искусств, который пройдет в Воронеже с 1 по 30 июня. Мероприятие объединит 15 творческих коллективов из Аргентины, Мексики, России, Беларуси, Китая, Казахстана, Армении и других стран.
В театральную программу войдут спектакли, исследующие творчество Андрея Платонова и его современников. Так 1 и 2 июня в Театре драмы им. А. Кольцова покажут спектакль «Кулагер» в жанре саундрамы по мотивам одноименной поэмы Ильяса Джансугурова. 7 и 8 июня в Теаре оперы и балета зрители смогут увидеть спектакль «Изнутри» китайского Театра танца Xiexin. Постановка исследует природу человеческого тела и логики его движения.
14 и 15 июня на сцене Театра драмы им. А Кольцова представят моноспектакль по мотивам произведения Андрея Платонова «Рассказ о мертвом старике» от Брестского театра кукол «Жизнь». 16 и 17 июня в Театре оперы и балета пройдут три показа танцевального шоу Хермана Корнехо из Аргентины «Танго после заката».
Российскую театральную программу представят известные коллективы со всей страны, чьи постановки были удостоены высоких оценок профессионального сообщества. 6 июня на сцене Воронежского концертного зала покажут спектакль «Макбет» Театра Наций.
10 и 11 июня на той же сцене пройдут показы спектакля «Зойкина квартира» Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. А 22 и 23 июня в Камерном театре представят «Корову» Курганского театра кукол «Гулливер». Завершит театральную программу XIII Платоновского фестиваля искусств спектакль БДТ им. Г.А. Товстоногова «Материнское сердце».
Музыкальная программа фестиваля тоже будет достаточно насыщенная. Например, в поселке Рамонь выступят мексиканские музыканты — Леонардо Санчес и ансамбль Mi México querido. А на сцене Воронежского концертного зала выступит Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии.
Платоновский фестиваль — один крупных мультикультурных форумов России. Ежегодно его посещают около 100 тыс. граждан из разных городов. В разные годы на мероприятии были показаны спектакли Роберта Уилсона, Филиппа Жанти, Даниэле Финци Паски, Эймунтаса Някрошюса, Пиппо Дельбоно, Анжелена Прельжокажа, Римаса Туминаса, Льва Додина и других.