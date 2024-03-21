В России кемпингам будут присваивать звезды

Эксперты будут оценивать кемпинги по 25 базовым и 40 дополнительным критериям. Среди них — качество подъездных дорог, размер и оснащение участка, охрана территории и режим работы администрации, а также наличие и количество гриль-зон, кухонь, кафе, детских и игровых площадок, число и расположение санитарных модулей, их оснащение.