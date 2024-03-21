В России кемпингам будут присваивать звезды

Выдавать звезды будет Роскачество вместе с Национальным союзом профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма. «Классификация добровольная и уже работает в полную силу», — сообщили в министерстве экономического развития РФ.
В ведомстве считают, что стандарты и сертификации помогут кемпингам улучшить инфраструктуру и сервис, а также повысят доверие отдыхающих.
Эксперты будут оценивать кемпинги по 25 базовым и 40 дополнительным критериям. Среди них — качество подъездных дорог, размер и оснащение участка, охрана территории и режим работы администрации, а также наличие и количество гриль-зон, кухонь, кафе, детских и игровых площадок, число и расположение санитарных модулей, их оснащение.
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