The Guardian выяснил, что у трех работ художника Дэмьена Херста подделаны даты создания

Сам Херст не комментировал ситуацию с датировкой работ, но недавно он выложил в соцсетях ролик, в котором рассказывает о фигурах в формальдегиде. На видео художник заявляет, что идея для акулы появилась у него в 1993 году, а воплотил он ее «лишь несколько лет спустя» — «примерно в то же время», когда он создал работу «Разделенные мать и дитя» (она датируется 1993 годом).