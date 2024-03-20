The Guardian выяснил, что у трех работ художника Дэмьена Херста подделаны даты создания

У по меньшей мере трех известных работ британского художника Дэмьена Херста подделаны даты создания. Об этом заявило издание The Guardian по итогам своего расследования.
В СМИ сообщили, что три скульптуры Херста, созданные путем консервирования животных в формальдегиде, на самом деле появились в 2017 году. В компании художника заявляли, что они существуют с 1990-х годов.
Фигуры голубя, акулы и двух телят в формальдегиде выставлялись в последние годы в Гонконге, Нью-Йорке, Мюнхене, Лондоне и Оксфорде. Они стали популярны среди любителей современного искусства.
По данным The Guardian, скульптуры создали и намеренно состарили в мастерской в Дадбридже сотрудники Херста. Газета нигде не смогла найти упоминаний, что эти работы существовали в какой‑либо форме до 2017 года.
Впервые все три фигуры были представлены в Гонконге в галерее Гагосяна вскоре после их создания, утверждает издание. Там они позиционировались как работы Херста, выполненные между 1993 и 1999 годами.
В компании Херста заявили, что «работы с формальдегидом являются концептуальными произведениями искусства, и дата, которую Дэмьен Херст присваивает им, является датой зачатия работы».
«Он на протяжении многих лет ясно давал понять, когда его спрашивали о том, что важно в концептуальном искусстве; это не физическое создание объекта или обновление его частей, а скорее намерение и идея, стоящие за произведением искусства», — добавили представители художника.
Адвокаты Херста также подчеркнули, что «датировка произведений искусства и особенно концептуальных работ не контролируется никакими отраслевыми стандартами», а «художники имеют полное право быть (и часто бывают) непоследовательными в датировке своих работ».
Однако The Guardian отметила со ссылкой на игроков рынка искусства, что такой подход «противоречит отраслевым нормам». Кроме того, художник, как считают в СМИ, скрывал время создание работ.
В интервью South China Morning Post в 2017 году он признавался, что «предпочитает их сейчас больше, чем тогда, когда сотворил их». В том же материале скульптуры называют как «показывающие свой возраст».
Юристы художника признали, что работы Херста иногда «состаривали», но заверили, что это было лишь частью «художественного процесса».
Сам Херст не комментировал ситуацию с датировкой работ, но недавно он выложил в соцсетях ролик, в котором рассказывает о фигурах в формальдегиде. На видео художник заявляет, что идея для акулы появилась у него в 1993 году, а воплотил он ее «лишь несколько лет спустя» — «примерно в то же время», когда он создал работу «Разделенные мать и дитя» (она датируется 1993 годом).
Также Херст утверждал, что на выставке «Конец века» в галерее Newport Street в Лондоне в 2020 году было представлено «много работ, которые сделаны в XX веке, до 2000 года».