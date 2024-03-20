Закари Ливай сходит со страниц книги в трейлере «Гарольда и волшебного мелка»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Гарольд и волшебный мелок». Он выйдет в кинопрокат 1 августа.
Фильм расскажет о персонаже книги по имени Гарольд, который с помощью магического мелка перемещается в реальный мир. Как выясняется, в нем герой также может нарисовать все что угодно — самолет, скейтборд и даже дракона.
Гарольд не догадывается, в чем заключается магия мелка. Дело в том, что он создан из самого чудесного материала на свете — чистого воображения. В руках Гарольда мелок может осуществлять мечты детей, но однажды он попадет в недобрые руки.
Главную роль в фильме исполнил Закари Ливай. Других персонажей сыграли Зоуи Дешанель, Лил Рел Ховери, Бенджамин Боттани, Джемейн Клемент и Таня Рейнольдс. Режиссером ленты выступил Карлос Салдана («Фердинанд», «Рио»).
Он поставил картину по одноименной детской книге Крокетта Джонса, вышедшей в 1955 году. Книга рассказывала от любопытном четырехлетнем мальчике Гарольде, который создает собственный мир с помощью рисунков и волшебного фиолетового мелка.
Сценарий киноадаптации книги написали Давиг Гийон и Майкл Хандельман (оба — «Страна снов», «Ночь в музее: Секрет гробницы», «Ужин с придурками»). Оператором ленты стал Габриель Беристайн («Пчеловод», «Черная Вдова», «Лохматый папа»).
Ранее «Гарольда и волшебный мелок» уже пытались экранизировать. В 1959 году по мотивам книги вышла короткометражка. Другие появлялись в 1971 и 1974 годах. В 2021 году HBO выпустил телесериал на основе книги, в его озвучке участвовала Шэрон Стоун.