Закари Ливай сходит со страниц книги в трейлере «Гарольда и волшебного мелка»

Сегодня в 01:02
Кадр из фильма "Гарольд и волшебный мелок"

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Гарольд и волшебный мелок». Он выйдет в кинопрокат 1 августа.

Фильм расскажет о персонаже книги по имени Гарольд, который с помощью магического мелка перемещается в реальный мир. Как выясняется, в нем герой также может нарисовать все что угодно — самолет, скейтборд и даже дракона.

Гарольд не догадывается, в чем заключается магия мелка. Дело в том, что он создан из самого чудесного материала на свете — чистого воображения. В руках Гарольда мелок может осуществлять мечты детей, но однажды он попадет в недобрые руки.

Главную роль в фильме исполнил Закари Ливай. Других персонажей сыграли Зоуи Дешанель, Лил Рел Ховери, Бенджамин Боттани, Джемейн Клемент и Таня Рейнольдс. Режиссером ленты выступил Карлос Салдана («Фердинанд», «Рио»).

Он поставил картину по одноименной детской книге Крокетта Джонса, вышедшей в 1955 году. Книга рассказывала от любопытном четырехлетнем мальчике Гарольде, который создает собственный мир с помощью рисунков и волшебного фиолетового мелка.

Сценарий киноадаптации книги написали Давиг Гийон и Майкл Хандельман (оба — «Страна снов», «Ночь в музее: Секрет гробницы», «Ужин с придурками»). Оператором ленты стал Габриель Беристайн («Пчеловод», «Черная Вдова», «Лохматый папа»).

Ранее «Гарольда и волшебный мелок» уже пытались экранизировать. В 1959 году по мотивам книги вышла короткометражка. Другие появлялись в 1971 и 1974 годах. В 2021 году HBO выпустил телесериал на основе книги, в его озвучке участвовала Шэрон Стоун.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами