Вышел трейлер видеоигры о Капитане Америке и Черной пантере в Париже 1943 года

Вчера в 22:59
Кадр: IGN/YouTube

IGN опубликовал трейлер видеоигры Marvel 1943: Rise of Hydra. В ней Капитан Америка и Черная пантера борются с врагами во время Второй мировой войны.

Место действия развернется в Париже. Главными героями игры станут Капитан Америка, солдат Гэбриель Джонс, Черная пантера и шпионка из Ваканды Нанали.

Разработкой Marvel 1943 на Unreal Engine 5.4 занимался сценарист и творческий директор серии Uncharted Эми Хенниг. Видео показали на мероприятии State of Unreal 2024.

Marvel 1943 выйдет в 2025 году, но на какой именной платформе — неизвестно.

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