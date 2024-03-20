При этом в разных частях Европы, Восточной Азии и на постсоветском пространстве люди в целом стали счастливее. В Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, напротив, уровень счастья снизился за последний год. Исследователи прогнозируют, что уровень счастья в ближайшие десять лет вырастет в Восточной Европе, особенно в Чехии, Литве и Словении.