Авторы рейтинга World Happiness Report опубликовали результаты исследования уровня счастья в разных странах мира за 2024 год. Они появились на сайте проекта.
Социологи оценили, насколько довольны своей жизнью и разными ее аспектами люди в разных частях света. Самой счастливой страной мира оказалась Финляндия, лидер предыдущих годов. Близко к ее показателям подобралась Дания.
Также в десятку стран, где люди довольны жизнью, вошли Исландия, Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия. Россия заняла 72-е место рейтинга после Молдовы, Маврикия, Доминиканской Республики и Перу.
Самые низкие результаты показали опросы жителей Афганистана, Ливана, Лесото, Сьерра-Леоне и Конго. Наименее счастливой страной Европы стала Украина, она оказалась на 105-й строчке перечня.
В 2024 году исследователи уделили особое внимание тому, насколько счастливыми ощущают себя люди в разных возрастных группах. В частности, ученые выяснили, что молодежь в Северной Америке ощущает себя менее счастливой, чем пожилые люди. Более всего радости жизни старшего поколения, как показало исследование, по всему миру мешает деменция.
При этом в разных частях Европы, Восточной Азии и на постсоветском пространстве люди в целом стали счастливее. В Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, напротив, уровень счастья снизился за последний год. Исследователи прогнозируют, что уровень счастья в ближайшие десять лет вырастет в Восточной Европе, особенно в Чехии, Литве и Словении.
По мнению авторов рейтинга, уровень счастья на три четверти определяется шестью факторами: ВВП на душу населения, ожидаемой продолжительностью жизни, соцзащитой, уровнем свободы, развитостью благотворительности и ситуацией с коррупцией.