Ученые генетически модифицировали корову. Теперь она дает молоко с инсулином

Группа ученых из Бразилии и США генетически модифицировала корову таким образом, чтобы та начала давать молоко с инсулином. О своем достижении исследователи рассказали в журнале Wiley.
Они поделились, что ввели часть человеческой ДНК в клеточные ядра десяти коровьих эмбрионов. Один из этих эмбрионов развился, что привело к рождению теленка. Когда тот вырос, ученые смогли вызвать у него лактацию.
Оплодотворить корову не получилось ни с помощью искусственного осеменения, ни экстракорпорального оплодотворения, ни традиционным способом. Тем не менее ученые произвели гормональную индукцию.
В результате корова в течение месяца давала молоко в небольшом количестве. Исследователи исследовали молоко и обнаружили в нем молекулярную массу, аналогичную человеческому проинсулину и инсулину.
Специалисты выявили в молоке С-пептид, который удаляется из проинсулина в ходе формирования инсулина. Ученые полагают, что ферменты коровьего молока могли преобразовать проинсулин в инсулин.
«Наша цель заключалась в том, чтобы сделать проинсулин, очистить его до инсулина и двигаться дальше. Но корова, по сути, переработала его сама. Она производит примерно три к одному биологически активного инсулина к проинсулину», — рассказал глава исследования Мэтт Уилер.
По мнению Уилера, в будущем стало из 100 коров сможет производить инсулин, необходимый целой стране. «А еще большее стадо? Мы могли бы производить весь мировой запас за год», — поделился специалист.