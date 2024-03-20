Ученые генетически модифицировали корову. Теперь она дает молоко с инсулином

«Наша цель заключалась в том, чтобы сделать проинсулин, очистить его до инсулина и двигаться дальше. Но корова, по сути, переработала его сама. Она производит примерно три к одному биологически активного инсулина к проинсулину», — рассказал глава исследования Мэтт Уилер.