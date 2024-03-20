Замминистра образования Сахалинской области зачитал с сыном стихотворение об изменах. Его осудили

Сегодня в 20:23
Фото: Дмитрий Смекалов/«ВКонтакте»

Замминистра образования Сахалинской области Дмитрий Смекалов поздравил женщин с 8 Марта, зачитав вместе с сыном стихотворение об изменах. Ролик он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Стихотворение рассказывает о метаниях мужчины между тремя женщинами: женой, любовницей и любимой. За отношения с ними героя произведения, по его же словам, стоило бы «казнить», «высечь плетью», «на парткоме прочитать мораль».

«С одной живу, стремясь пробиться в люди,/детей больных таская по врачам,/зеваю, сплю… другой целую груди…/а третья…/третья снится по ночам…», — говорится в стихотворении.

«Так и живу — беру, не отвергая,/земля, вода и свет нужны стеблю…/Одна — жена,/любовница другая…/а третья…/а третью я люблю…», — завершил прочтение Смекалов.

Подписчики политика встретили его творческое поздравление недоумением. Они напомнили, что в России 2024 год стал Годом семьи. Также читатели осудили, что в таком неоднозначном видео участвовал ребенок.

«Просто мрак. Прям публичное признание под маской поздравления. Интересно, что почувствовала его жена, это увидев. Ну и ценности сыну прививает явно не те», — заявила одна из пользовательниц соцсетей.

Другая похвалила прочтение стихотворения, но подчеркнула, что «такое произведение не с ребенком нужно читать». «Да и стих не очень удачен под тематику праздника», — добавила третья.

«Даже не знаю, что хуже. Что замминистра образования читает этот стих в год семьи или что ребенок во всем этом участвует», — заявила еще одна женщина.

Ролик появился на странице Смекалова 8 марта, но СМИ обратили на него внимание только сейчас. Читателям медиа также не понравилось поздравление чиновника. По их мнению, он им «оскорбил всех женщин, включая свою мать».

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