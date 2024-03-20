Замминистра образования Сахалинской области зачитал с сыном стихотворение об изменах. Его осудили

Замминистра образования Сахалинской области Дмитрий Смекалов поздравил женщин с 8 Марта, зачитав вместе с сыном стихотворение об изменах. Ролик он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Стихотворение рассказывает о метаниях мужчины между тремя женщинами: женой, любовницей и любимой. За отношения с ними героя произведения, по его же словам, стоило бы «казнить», «высечь плетью», «на парткоме прочитать мораль».