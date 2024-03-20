В Англии мужчину впервые приговорили к году тюрьмы за отправку дикпиков

В Англии мужчину приговорили к более чем году лишения свободы за отправку непрошенных дикпиков. Об этом написал Dazed.
39-летнего Николаса Хоукса признали виновным согласно недавно вступившему в силу закону о кибермошенничестве. Он стал первым человеком, осужденным по этому закону в Англии или Уэльсе. Теперь он проведет в тюрьме 66 недель.
Согласно данным суда, мужчина отправил 9 февраля фото своего эрегированного пениса двум девушкам, одной из которых 15 лет. В тот же день на Хоукса пожаловались в полицию графства Эссекс.
В феврале подсудимый признал себя виновным в «отправке фотографии или видеозаписи гениталий, вызвавшей тревогу, огорчение или унижение». В марте же Хоукса осудили за другое сексуализированное преступление. Тогда мужчина получил условный срок.
На момент суда Хоукс оказался уже внесен в реестр сексуальных преступников, поскольку в прошлом году его признали виновным в обнажении и сексуализированных действиях с ребенком младше 16 лет.