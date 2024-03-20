«Я не знаю, как это убрать»: вышел первый тизер «Чужого: Ромулус»

Сегодня в 19:09

20th Century Studios выпустил первый тизер «Чужого: Ромулус».

Новость дополняется.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами