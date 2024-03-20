Группа «Аэрофлот» организует полеты по более 260 направлениям в летний сезон

Группа «Аэрофлот», в которую входят авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия», организует рейсы по 269 направлениям в летний сезон. Он длится с 31 марта по 26 октября, рассказали на сайте авиалиний.
Только внутри страны состоятся полеты по 149 маршрутам. Общее число направлений летом 2024 года превысит прошлогоднее на 7%. Из Москвы можно будет улететь в 100 разных направлениях.
Самолеты группы «Аэрофлот» совершат рейсы в курортные Хошимин, Мале, Бангкок и Пхукет, Маэ, Хургаду и Шарм-эль-Шейх, Анталью, Даламан, Адану, Измир и Бодрум, а также Варадеро и Коломбо.
Увеличится частота полетов в Петербург, Сочи, Анталью, Челябинск, Грозный, Нижний Новгород, Калининград, Красноярск, Казань. Впервые с 2016 года в Петербург можно будет отправиться из трех аэропортов Москвы: Шереметьево, Внуково и Домодедово.
В летнем расписании запланированы прямые рейсы из столицы в восемь дальневосточных городов: Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск, Анадырь, Магадан и Благовещенск.
Жители Дальневосточного федерального округа и льготные категории россиян смогут воспользоваться субсидируемыми государством тарифами. Для остальных желающих «Аэрофлот» предлагает программу «плоских» тарифов.
Большое число полетов состоится из Красноярского хаба и Екатеринбурга. Самолеты группы «Аэрофлот» отправятся из Красноярска в 28 точек, в том числе Иркутск, Минводы, Сочи, Нерюнгри, Харбин, Пекин и Астану. Из Екатеринбурга рейсы запланированы по 13 направлениям.
С авиакомпаниями группы «Аэрофлот» можно будет отправиться в Сочи из 24 городов, в Анталью — из 14 городов, в Стамбул — из девяти городов, в Таиланд — из восьми городов.