Диджей Савенко посвятил новое видеоэссе основателю Cream Soda Диме Нове

«Этот ролик — не столько об успехах Димы, сколько о его качествах и достоинствах, которые позволили эти успехи воплотить в жизнь», — поделился Савенко. В видео появляются близкие друзья и коллеги Новы Илья Гадаев, Easy Fresh, RLGN, Саша Хижнякова, Саша Кустов, Гриша Шатохин, Вадим Селезнев, Саша Гудков, Маша Струкова, Федук, участники группы «Лауд», Женя Машков и Андрей Алгоритмик.