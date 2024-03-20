Диджей Савенко посвятил новое видеоэссе основателю Cream Soda Диме Нове

Московский диджей Антон Савенко выпустил на своем ютуб-канале «А можно потанцевальней?» новое видеоэссе. Оно посвящено основателю группы Cream Soda Диме Нове, который погиб в марте прошлого года.
В почти часовом ролике рассказывается о творчестве Новы — от написания музыки до разработки одежды. Помимо основания Cream Soda, талантливый музыкант создавал агрессивный индастриал-техно в рамках проекта Locked Club, устраивал рейвы объединения «Ствол», играл музыку для «Диско Клуба» и создавал одежду и аксессуары под собственным брендом «Публика Гольтье».
«Этот ролик — не столько об успехах Димы, сколько о его качествах и достоинствах, которые позволили эти успехи воплотить в жизнь», — поделился Савенко. В видео появляются близкие друзья и коллеги Новы Илья Гадаев, Easy Fresh, RLGN, Саша Хижнякова, Саша Кустов, Гриша Шатохин, Вадим Селезнев, Саша Гудков, Маша Струкова, Федук, участники группы «Лауд», Женя Машков и Андрей Алгоритмик.
Накануне в пространстве If состоялся предпоказ видеоэссе. В последующем обсуждении приняли участие создатели и герои ролика.
Дима Нова погиб в марте 2023 года, ему было 35 лет. Музыкант провалился под лед в Ярославской области. «Афиша Daily» вспоминала его заслуги и вклад в российскую музыку.