Брайан Кокс озвучит Санта-Клауса в мультфильме «That Christmas»

Сегодня в 16:49
Изображение: кадр из фильма «Маленькое крылышко»/Awesomeness Films

Брайан Кокс, известный по ролям в франшизе Бона и сериалу «Наследники», озвучит Санта-Клауса в анимационном фильме «That Christmas», передает Variety.

Проект станет режиссерским дебютом аниматора Саймон Отто, работавшего над мультфильмами «Как приручить дракона» и сериалом «Любовь, смерть и роботы». «That Christmas» — адаптация детской книги Ричард Кертис, постановщика картин «Четыре свадьбы и одни похороны», «Ноттинг Хилл» и «Мистер Бин»

Вместе с Коксом в ленте примут участие Фиона Шоу («Гарри Поттер и философский камень», «Настоящий детектив»), Джоди Уиттакер («Доктор кто»), Билл Найи («Реальная любовь», «Пираты карибского моря»), Лолли Адефоп («Солтберн») и другие.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами