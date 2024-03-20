Брайан Кокс озвучит Санта-Клауса в мультфильме «That Christmas»

Брайан Кокс, известный по ролям в франшизе Бона и сериалу «Наследники», озвучит Санта-Клауса в анимационном фильме «That Christmas», передает Variety.
Проект станет режиссерским дебютом аниматора Саймон Отто, работавшего над мультфильмами «Как приручить дракона» и сериалом «Любовь, смерть и роботы». «That Christmas» — адаптация детской книги Ричард Кертис, постановщика картин «Четыре свадьбы и одни похороны», «Ноттинг Хилл» и «Мистер Бин»
Вместе с Коксом в ленте примут участие Фиона Шоу («Гарри Поттер и философский камень», «Настоящий детектив»), Джоди Уиттакер («Доктор кто»), Билл Найи («Реальная любовь», «Пираты карибского моря»), Лолли Адефоп («Солтберн») и другие.