Брайан Кокс озвучит Санта-Клауса в мультфильме «That Christmas»

Проект станет режиссерским дебютом аниматора Саймон Отто, работавшего над мультфильмами «Как приручить дракона» и сериалом «Любовь, смерть и роботы». «That Christmas» — адаптация детской книги Ричард Кертис, постановщика картин «Четыре свадьбы и одни похороны», «Ноттинг Хилл» и «Мистер Бин»