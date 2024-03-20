«Мы всю эту красоту раскроем и отреставрируем»: как изменится Дом Радио после масштабного ремонта

В здании Дома Радио после реставрации откроют большую часть помещений, а также сохранят исторические элементы императорских и советских времен. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказала главный архитектор проекта и руководительница АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация» Мария Шапченко.
По ее словам, после окончания работ в 2026 году здание сможет раскрыть весь свой потенциал: в нем отремонтируют те помещения, которые ранее были закрыты для посетителей, и их включат в просветительскую работу. К таким она отнесла кино- и театральные залы.
Шапченко говорит, что прошлый ремонт 2017–2020 годов был лишь косметическим и также стал подготовкой к полноценной реставрации. Специалистам удалось снять несколько слоев поздних зашивок, увидеть устройство оригинальных стен. Комплексный проект был сделан таким образом, чтобы в нем сохранились следы здания Благородного собрания и советского времени, а также не было ощущения новодела.
«Вот этот советский Дом радио — он очень важен и для города, и для нас. Мы находили баланс между тем, чтобы сохранить самый первый, косяковский (по имени архитектора Василия Косякова, автора проекта здания Благородного собрания. — Прим. ред.) период и период Дома радио. Поэтому в проекте сохраняются советские „зашивки“ — мы все ремонтируем. Сохраняем дух и советской части, Дома радио и дух Благородного собрания, который в основном сохранился в парадной анфиладе и в зале Шостаковича», — рассказывает архитектор.
Лекторий и кинозал
Лестница
Из слов Шапченко следует, что строительную бригаду ждет большая работа. В первую очередь они уберут старые коммуникационные сети. Затем команда переделает полы для усиления звукоизоляции, проложит новые линии проводки и сделает звукоизоляционные зашивки новых аппаратных. Кроме того, ей предстоит переделать крышу и разместить на ней оборудование с дворовой стороны здания.
Также план предусматривает усиление конструкций. Оригинальный железобетон будет сохранен, но в нем осторожно заделают трещины, говорит архитектор.
Фасады тоже ждет реставрация, отмечает она. Оконным проемам первого этажа вернут исторический облик: часть из них будут увеличена, а некоторые проемы заменят на акустические. К тому же лицевой фасад вновь покрасят.
Еще в проекте есть возвращение на крышу исторических стеклянных фонарей — похожих на домики помещений на чердаке здания. Там сделают новое остекление и вернут им тот же вид, что был 100 лет назад.
Театральная студия
Фонотека
Вдобавок к этому в основных студиях установят системы звукового сопровождения, экраны прямой и обратной проекции, исправят акустику, оснастят их современным оборудованием. Часть помещений получит рампы с осветительным оборудованием, колонки; оборудование сможет подниматься и опускаться при необходимости.
В плане также находится дополнительная звукоизоляция в помещениях, где записывают звук. «Мы используем принцип „коробка в коробочке“: в этих помещениях плавающий пол, перегородки, которые не соприкасаются с наружными стенами. У нас все будет отделано звукоизолирующими панелями на специальных крепежах, которые не распространяют звук, а гасят», — объяснила архитектор.
После реставрации в здании появятся несколько лекториев, оснащенных проекторами, колонками и другой техникой, фонотеки и гостиные для встреч. Аппаратные никуда не денутся — в них поставят дополнительные медиасистемы и современные пульты, а в студии «Тесла» также сохранят огромные коммутационные шкафы.
«Мы делаем много трансформируемых залов. Практически каждый большой зал может превращаться в помещение для чего‑то другого. Например, есть танцевальный зал, в нем могут идти представления. Под конкретные задачи можно убрать конструкции — почти вся мебель и покрытие полов трансформируемые. Это сделано специально для того, чтобы у Дома Радио не было ограничений в использовании площадки», — рассказывает Шапченко. Она подчеркивает, что открытых для публики этажей и помещений станет «значительно больше».
Дополнительно реставраторы предусмотрели скромное кафе на первом этаже и небольшой ресторан на самом верху, продажи мерча и небольшой музей, посвященный Дому Радио. Останется и секретный бар «Алексеич».
Кроме этого, в здании появятся понятные навигационные таблички, которые «перекликаются с идентичностью Дома Радио». А еще будут заменены оригинальные лифты: их сделают шире и приспособят для маломобильных людей.
Студия «Тесла»
Вторая студия
Первая студия
Еще один пункт реставрации — оригинальная роспись стен. «Мы сделали инфракрасную съемку этой росписи, взяли ее на пигменты. Там даже видно сохранившуюся карандашную сетку художника Гавриила Горелого. Мы ее всю просветили, посмотрели, что с ней случилось. В XX веке ее, конечно, много раз подновляли. Там видны даже авторские рисунки, которые сверху уже записаны фоном. Со временем роспись стала уже не совсем такой, какой была изначально. Поэтому в наших планах добраться до авторского слоя и отреставрировать его с учетом сохранения авторского материала», — делится Шапченко.
Кроме того, она намерена сохранить советский паркет, обшивку стен и двери, а также таблички. Эти приметы времени стали одной из фишек Дома радио и вызывают ассоциации с фильмом «Дау».
Памяти Ольги Берггольц будет посвящена третья студия, которой вернут историческое звукозаписывающее предназначение, а для посетителей будут адаптированы помещения в подвальной части, где она записывала передачи.