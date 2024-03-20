«Мы всю эту красоту раскроем и отреставрируем»: как изменится Дом Радио после масштабного ремонта

Еще один пункт реставрации — оригинальная роспись стен. «Мы сделали инфракрасную съемку этой росписи, взяли ее на пигменты. Там даже видно сохранившуюся карандашную сетку художника Гавриила Горелого. Мы ее всю просветили, посмотрели, что с ней случилось. В XX веке ее, конечно, много раз подновляли. Там видны даже авторские рисунки, которые сверху уже записаны фоном. Со временем роспись стала уже не совсем такой, какой была изначально. Поэтому в наших планах добраться до авторского слоя и отреставрировать его с учетом сохранения авторского материала», — делится Шапченко.