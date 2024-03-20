See-Saw Films работает над новой экранизацией «Бесконечной истории»

Студия See-Saw Films объявила о работе над новой экранизацией романа немецкого писателя Михаэля Энде «Бесконечная история», передает Variety.
По информации издания, компания не ограничится одним фильмом по вселенной Энде, однако точное количество проектов пока неизвестно. Среди прошлых работ See-Saw Films — картины «Вдовы», «Стыд», «Король говорит!», «Лев» и «Власть пса». Подробности актерского состава и дата премьеры предстоящей экранизации пока не анонсированы.
«Бесконечная история» впервые была опубликована в 1979 году. Книга стала бестселлером в Германии и была переведена на 45 языков, продаваясь миллионными тиражами по всему миру.
В центре сюжета — 10-летний Бастиан Букс. Убегая от школьных хулиганов, он прячется в старой книжной лавке, где находит таинственную книгу с орнаментом. С ее помощью Бастиан попадает в фантастический мир, где его ждут драконы, гиганты, летающие собаки, волшебные королевства и смертельные болота.
Первая киноадаптация романа вышла в 1984 году. Режиссером ныне легендарной картины выступил Вольфганг Петерсен.