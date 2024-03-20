See-Saw Films работает над новой экранизацией «Бесконечной истории»

В центре сюжета — 10-летний Бастиан Букс. Убегая от школьных хулиганов, он прячется в старой книжной лавке, где находит таинственную книгу с орнаментом. С ее помощью Бастиан попадает в фантастический мир, где его ждут драконы, гиганты, летающие собаки, волшебные королевства и смертельные болота.