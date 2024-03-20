Доктор Дре получил звезду на Аллее Славы

«Но больше всего я горжусь тем, как возвысил звучание хип-хопа и придал ему выразительности. Это одно из моих величайших достижений. Я рад, что мои достижения случились именно в Лос-Анджелесе и привлекают сюда фанатов со всего мира, чтобы связаться здесь со своими любимыми артистами. Я останусь здесь навсегда», — закончил рэпер.