Доктор Дре получил звезду на Аллее Славы

Доктор Дре удостоился звезды на голливудской Аллее Славы. Церемония открытия памятного знака прошла днем 19 марта, пишет Billboard.
Именная звезда сооснователя марки Beats стала 2775-й на Аллее. Вместе с легендарным хип-хоп-продюсером на красной дорожке появились коллеги артиста Снуп Догг, 50 Cent и Эминем, а также сооснователь лейбла Interscope Джимми Айовин. Партнеры выразили Андре Янгу благодарность за его вклад в культуру и музыку.
«Живя в Комптоне, я даже мечтать не мог, что однажды буду представлен здесь среди героев моего детства», — начал свою речь Дре.
«Мне посчастливилось зарабатывать на жизнь тем, что я люблю делать. Как вам такое? Разве это не мечта? За свою карьеру я имел честь работать с новыми талантами и взращивать их, а также расширять границы хип-хопа и принести в него новые смыслы», — напомнил продюсер.
«Но больше всего я горжусь тем, как возвысил звучание хип-хопа и придал ему выразительности. Это одно из моих величайших достижений. Я рад, что мои достижения случились именно в Лос-Анджелесе и привлекают сюда фанатов со всего мира, чтобы связаться здесь со своими любимыми артистами. Я останусь здесь навсегда», — закончил рэпер.
Суперпродюсер прославился как мастер инструменталов и сооснователь легендарной рэп-группы N.W.A. Его дебютный альбом «The Chronic», который достиг 3-го места в Billboard 200, вышел в 1992 году.
Покинув N.W.A., он отправился работать для Death Row Records вместе с такими легендами рэпа, как Снуп Догг, 2Pac и многими другими. При поддержке Айовина в 1996 году Дре основал компанию Aftermath, на которой выпускали альбомы Эминем и 50 Cent.
Доктор Дре завоевал свой первый № 1 хит в Billboard Hot 100 с песней 2Pac «California Love» в 1995 году. Среди других знаковых хитов в послужном списке Дре — композиции 50 Cent «In da Club», Mary J.Blige «Family Affair» и Eminem «Crack a Bottle».