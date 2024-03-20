В Камбодже запретили музыкальные гудки в автомобилях, потому что под них танцуют

Премьер-министр Камбоджи запретил устанавливать в автомобили музыкальные гудки, чтобы люди не танцевали на дорогах. Об этом пишет The Guardian.
Необычное распоряжение главы правительства Хун Манета было сделано после того, как в социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, что люди танцуют на дорогах и обочинах под ритмичные мелодии проезжающих мимо грузовиков. Отчитаться о выполнении указа должно министерство общественных работ и транспорта.
Теперь полицейских обяжут следить за автомобильными сигналами и изымать мелодичные гудки, а также менять их на стандартные. По словам премьера, эта мера уже применяется властями некоторых провинций, но он хотел объявить о ней публично и убедиться, что она применяется по всей стране.
В своем фейсбуке* Манет уже комментировал тему «неподобающей деятельности некоторых людей, особенно молодежи и детей, танцующих на обочине дороги под музыкальные звуки, издаваемые гудками грузовиков» в роликах на социальных платформах.
Лидер страны уверен, что такие танцы нарушают общественный порядок и создают угрозу для жизни и здоровья, не в последнюю очередь для самих танцующих.
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