В Камбодже запретили музыкальные гудки в автомобилях, потому что под них танцуют

Теперь полицейских обяжут следить за автомобильными сигналами и изымать мелодичные гудки, а также менять их на стандартные. По словам премьера, эта мера уже применяется властями некоторых провинций, но он хотел объявить о ней публично и убедиться, что она применяется по всей стране.