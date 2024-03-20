Кирилл Соколов снимет хоррор «Они убьют тебя» с продюсерами «Оно»

Российский режиссер и сценарист Кирилл Соколов, известный по фильмам «Оторви и выбрось» и «Папа, сдохни», снимет хоррор для подразделения студии Skydance под названием Nocturna, которое курируют Энди и Барбара Мускьетти — создатели картин «Мама», «Оно», «Оно-2» и «Флэш». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Сюжет картины расскажет о женщине, которая устраивается домработницей в таинственный небоскреб в Нью-Йорке, не подозревая, что уже несколько лет его жильцы пропадают при загадочных обстоятельствах. В официальном пресс-релизе ленту называют «пугающим хоррором с элементами черного юмора».
«Под вывеской Nocturna мы рады представить весь спектр эмоций, присущих нашим фильмам: сердечность, юмор и ужас», — говорится в заявлении Мускьетти. Для Соколова «Они убьют тебя» станет первым проектом в Голливуде.