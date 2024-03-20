На насосной станции в Новой Москве нашли двух мертвых новорожденных за два дня

На насосной станции в Новой Москве нашли двух мертвых новорожденных девочек. Об этом заявила пресс-служба городской прокуратуры.
«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.
Тела малышек обнаружили 18 и 19 марта во время проведения ремонтных работ. В Следственном комитете заявили, что завели дело и заняты поисками матери детей.
«Органами <…> возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в публикации.
«Следователями и криминалистами столичного Следственного комитета осмотрено место происшествия, допрошены сотрудники данной насосной станции, изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения, назначены судебно-медицинские экспертизы», — отчитались о принятых мерах следователи.
Они уточнили, что у одной новорожденной обнаружена на голове рана в теменной области слева. Причину смерти девочек не уточняют, ее намерены выяснить с помощью судебно-медицинской экспертизы.
Msk1.ru уточняет, что страшную находку сделали на улице Солнечной в Московском поселке на юго-западе Москвы. Там расположены теплицы, принадлежащие агрокомбинату «Московский», торговые центры, магазины и жилые дома.