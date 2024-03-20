Студия Chernin готовит новую экранизацию «Попая»

Американские студии Chernin Entertainmen и King Features Syndicate заявили о работе над новым полнометражным фильмом по мотивам мультфильма о моряке Попае, передает Variety.
Сценарий для картины напишет Майкл Калео («Сексуальная тварь», «Малавита», «Клан Сопрано»). Проект станет первой киноадаптацией классического мультфильма с момента выхода «Попая» в 1980 году.
Картина Роберта Олтмана с Робином Уильямсом и Шелли Дювалл была разгромлена критиками на момент выхода, однако со временем приобрела культовый статус и массу поклонников.
В 2024 году герою американских комиксов и мультфильмов исполнилось 95 лет. Впервые моряк с нездоровой любовью к шпинату появился в комиксе «Thimble Theater» в 1929 году. После этого персонаж появился в анимированном сериале.
В 2022-м бренды Moschino, Supreme и A Bathing Ape выпустили коллекции, вдохновленные Попаем, а фирма McCall Farms до сих пор продает шпинат с узнаваемым моряком на упаковке.