Во Вьетнаме запросили смертную казнь для организатора крупнейшей финансовой пирамиды

По версии прокуратуры, Чыонг Ми Лан платила чиновникам, чтобы те закрывали глаза на ее махинации. Среди них — старший инспектор Государственного банка Вьетнама. Утверждается, что он получил от обвиняемой 5,2 млн долларов. Ущерб, нанесенный акционерному банку и его клиентам, оценивают в 20 млрд долларов.