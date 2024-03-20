Во Вьетнаме запросили смертную казнь для организатора крупнейшей финансовой пирамиды

Вьетнамская прокуратура попросила суд назначить наказание в виде смертной казни для 68-летней главы девелоперской компании Van Thinh Phat Holdings Group Чыонг Ми Лан. Ее обвиняют в организации финансовой пирамиды на 20 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, судебный процесс стал крупнейшим делом о финансовом мошенничестве в истории страны. В нем фигурирует еще 85 человек.
Обвинители утверждает, что Чыонг Ми Лан вместе с сообщниками вывела из акционерного коммерческого банка в Хошимине более 12,46 млрд долларов. Также ее обвиняют в выдаче незаконных кредитов фиктивным структурам, продаже фиктивных облигаций SCB и других преступных действиях.
По версии прокуратуры, Чыонг Ми Лан платила чиновникам, чтобы те закрывали глаза на ее махинации. Среди них — старший инспектор Государственного банка Вьетнама. Утверждается, что он получил от обвиняемой 5,2 млн долларов. Ущерб, нанесенный акционерному банку и его клиентам, оценивают в 20 млрд долларов.