«Ты неплохо притворяешься человеком»: вышел трейлер «Паразита: Серого» от режиссера «Поезда в Пусан»

Сегодня в 12:03
Арт: Netflix

Netflix показал трейлер приключенческого сериала «Паразит: Серый». Проект от режиссера «Поезда в Пусан» Ён Сан Хо появится на стриминге 5 апреля.

Южнокорейский сериал основан на японской манге Parasyte Хитоси Ивааки, ставшей хитом в начале 1990-х. Авторы адаптации пошли на некоторые вольности: например, в центре их сюжета оказывается девушка-кореянка, а не школьник.

Чон Су Ин сбивает машина, водитель бросает её в поле. В ту же ночь на Землю падают сотни инопланетных паразитов, один из них срастается с мозгом девушки и спасает её от смерти.

Жертвы захватчиков мутируют и превращаются в жестоких убийц. Однако с Су Ин этого не происходит — по какой‑то причине она вступает с организмом в странный симбиоз, сохраняет сознание и обретает невероятные способности. В то же время, другие паразиты видят в их союзе угрозу для своего вида и открывают охоту на девушку.

Трейлер пересказывает завязку, а также демонстрирует удивительные способности зараженных и схватки и полеты на щупальцах.

В главных ролях здесь играют Чон Со Ни («Поезд на Пусан»), Ку Кё Хван («Полуостров»), Ли Чжун Хён («Полуостров», «Решение уйти»), Квон Хэ Хё («Полуостров») и Ким Ин Гвон («Королева Чорин»).

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