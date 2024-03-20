«Ты неплохо притворяешься человеком»: вышел трейлер «Паразита: Серого» от режиссера «Поезда в Пусан»

Netflix показал трейлер приключенческого сериала «Паразит: Серый». Проект от режиссера «Поезда в Пусан» Ён Сан Хо появится на стриминге 5 апреля.
Южнокорейский сериал основан на японской манге Parasyte Хитоси Ивааки, ставшей хитом в начале 1990-х. Авторы адаптации пошли на некоторые вольности: например, в центре их сюжета оказывается девушка-кореянка, а не школьник.
Чон Су Ин сбивает машина, водитель бросает её в поле. В ту же ночь на Землю падают сотни инопланетных паразитов, один из них срастается с мозгом девушки и спасает её от смерти.
Жертвы захватчиков мутируют и превращаются в жестоких убийц. Однако с Су Ин этого не происходит — по какой‑то причине она вступает с организмом в странный симбиоз, сохраняет сознание и обретает невероятные способности. В то же время, другие паразиты видят в их союзе угрозу для своего вида и открывают охоту на девушку.
Трейлер пересказывает завязку, а также демонстрирует удивительные способности зараженных и схватки и полеты на щупальцах.
В главных ролях здесь играют Чон Со Ни («Поезд на Пусан»), Ку Кё Хван («Полуостров»), Ли Чжун Хён («Полуостров», «Решение уйти»), Квон Хэ Хё («Полуостров») и Ким Ин Гвон («Королева Чорин»).