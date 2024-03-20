«Ты неплохо притворяешься человеком»: вышел трейлер «Паразита: Серого» от режиссера «Поезда в Пусан»

Жертвы захватчиков мутируют и превращаются в жестоких убийц. Однако с Су Ин этого не происходит — по какой‑то причине она вступает с организмом в странный симбиоз, сохраняет сознание и обретает невероятные способности. В то же время, другие паразиты видят в их союзе угрозу для своего вида и открывают охоту на девушку.