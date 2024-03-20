Юэн МакГрегор рассказал, что для их с женой съемок приглашали координатора по интимным сценам

«Моей дочери сейчас 22. Если опытный известный директор подойдет к молодой актрисе и скажет: „Я хочу, чтобы ты разделась в этой сцене“, она может решить, что ей придется это сделать, что ее карьера будет от этого зависеть. А спустя пять лет она вспомнит об этом с сожалением и задастся вопросом: „Для чего я вообще раздевалась в этой сцене?“».