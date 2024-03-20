Юэн МакГрегор рассказал, что для их с женой съемок приглашали координатора по интимным сценам

Супруги Юэн МакГрегор и Мэри Элизабет Уинстед пользовались услугами координатора по интимным сценам на съемках сериала «Джентльмен в Москве», рассказал актер изданию RadioTimes.
«Это было необходимо, тут дело еще и в команде. Очень странно быть голым на глазах у других людей, тем более перед камерой. Если вы снимаете сцену с танцем, то у вас есть хореограф. Сейчас это важная часть работы. Такой человек становится посредником между актером и режиссером», — поделился МакГрегор.
Актер признался, что наличие на площадке координатора по интимным сценам очень важно для него, так как в прошлом он чувствовал, что ему навязывают участие в необязательных постельных сценах.
«Моей дочери сейчас 22. Если опытный известный директор подойдет к молодой актрисе и скажет: „Я хочу, чтобы ты разделась в этой сцене“, она может решить, что ей придется это сделать, что ее карьера будет от этого зависеть. А спустя пять лет она вспомнит об этом с сожалением и задастся вопросом: „Для чего я вообще раздевалась в этой сцене?“».
В мини-сериале «Джентльмен в Москве» МакГрегор исполнил роль графа Александра Ростова, а Мэри Элизабет Уинстед — Анны Урбановой, гламурной и независимой актрисы на пике славы. Премьера проекта состоится 29 марта.