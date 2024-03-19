Квентин Тарантино признался, что не любит Хичкока. Вот в чем причина

Американский режиссер Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде», «Убить Билла») признался в интервью подкасту Two Bears One Cave, что не очень любит творчество классика кинематографа Альфреда Хичкока.
По мнению Тарантино, режиссера сдерживал Кодекс Хейса — этический кодекс Голливуда, который действовал с 1930 по 1968 год. Он не позволял кинематографистам снимать фильмы с нецензурной лексикой, вызывающей наготой и рядом других элементов.
Тарантино считает, что правила Голливуда ограничивали Хичкока в пору его наибольшей активности — в 1950-х и 1960-х годах. Именно в этот период легендарный режиссер снял «Окно во двор», «Головокружение», «Психо» и «Птиц».
Эти картины стали культовыми среди кинолюбителей по всему миру. Однако Тарантино полагает, что их финалы могли бы быть более впечатляющими. «Обычно мне не нравятся третьи акты его фильмов», — признался режиссер.
Он, впрочем, отметил, что у ленты «Незнакомцы в поезде» был «великолепный третий акт». По мнению Тарантино, Хичкок желал бы завершить многие из фильмов иначе, но не мог этого сделать — сперва из‑за Кодекса Хейса, а затем из‑за своего возраста.
«Если бы в 1970-х он был в том возрасте, в котором он была в 1950-х, думаю, я бы ценил его фильмы больше», — заявил Тарантино, добавив, что Хичкоку все же иногда удавалось обойти правила Голливуда с помощью креативности.
Режиссер привел в качестве примера фильм «Подозрение». Его финал Тарантино назвал одним из своих любимых в кино. «Он кажется компромиссом, к которому Хичкока принудили, но затем он подорвал этот компромисс», — пояснил кинематографист.
«Это хороший фильм, очень хороший. И Кэри Грант фантастический! Он создал отличного злодея. Ему нужно было чаще играть злодеев. Он восхитительный злодей», — добавил Тарантино.