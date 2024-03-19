В Петербурге врач удалил пациенту рекордное количество метастазов

«Самой тяжелой — и физически, и психологически — стала первая операция. Послеоперационный период проходил сложно, боль не отпускала. Но с каждой следующей операцией я уже знал, что меня ждет, и психологически было легче. Понимал, что мне можно, а чего нельзя, как лежать, как вставать», — рассказал Вячеслав.