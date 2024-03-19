В Петербурге врач удалил пациенту рекордное количество метастазов

В Петербурге врач-онколог Евгений Левченко удалил пациенту рекордное количество метастазов. Чтобы избавиться от 170 новообразований, хирургу потребовалось шесть операций продолжительностью от 5 до 8 часов, сообщил «ДокторПитер».
Метастазы находились в легких 37-летнего москвича Вячеслава, у которого диагностировали остеосаркому. Пациент проходил лечение с 2020 года, перенес несколько курсов химиотерапии и удаление части плеча.
Вячеслав надеялся, что болезнь отступит, однако метастазы продолжали распространяться. «В Германии удалось остановить рост очагов, но местные врачи удаляют не более 10-15 метастазов за одну операцию», — рассказал мужчина.
На помощь Вячеславу пришел петербургский врач Евгений Левченко из НМИЦ онкологии имени Петрова. В его практике были случаи, когда он удалял десятки метастаз пациентам.
Хирург смог зачистить легкие Вячеслава от 170 метастазов. Это удалось сделать благодаря мастерству Левченко, а также хорошей физической форме самого пациента.
«Самой тяжелой — и физически, и психологически — стала первая операция. Послеоперационный период проходил сложно, боль не отпускала. Но с каждой следующей операцией я уже знал, что меня ждет, и психологически было легче. Понимал, что мне можно, а чего нельзя, как лежать, как вставать», — рассказал Вячеслав.
По словам доктора Левченко, у его пациента теперь «есть все шансы жить без заболевания». «Прогнозы у нас самые оптимистические», — поделился онколог.
Вячеслав уже возвращается к обычной жизни и привыкает к тому, что его легкие теперь слабее, чем были до болезни. «На третий этаж я поднимаюсь. И все, требуется отдых. Быстро утомляюсь», — признался москвич и отметил, что все-таки намерен жить полноценной и яркой жизнью.