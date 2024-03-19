Джеффри Райт снимется с Дензелом Вашингтоном в ремейке «Рая и ада» Акиры Куросавы

Звезда сериала «Мир Дикого Запада» Джеффри Райт снимется с Дензелом Вашингтоном в фильме «Рай и ад» Спайка Ли — ремейке одноименной картины Акиры Куросавы. Об этом сообщил Deadline.
Также в ленте снимется Ильфенеш Хадера, известная по фильму «Каменщик» и сериалу «Крестный отец Гарлема». Фильм выпустят Apple и киностудия А24. Проект станет англоязычным переосмыслением криминального триллера 1963 года.
Оригинальный «Рай и ад» основывался на романе «Выкуп Кинга» Эда Макбейна. Он рассказал о руководители обувной компании, который становится жертвой вымогательства, когда по ошибке похищают сына его шофера.
Насколько фильм Ли будет следовать оригинальной сюжетной линии, неизвестно. Съемки начнутся в марте 2024 года. Сценарий ремейка написал Алан Фокс вместе с Ли. Продюсерами проекта выступили Тодд Блэк и Джейсон Майкл Берман.
Разработкой и продюсированием картины занимаются A24, Escape Artists и Mandalay Pictures. Финансированием также занимается Apple Original Films, на чьем стриминге после проката, организованном A24, и выйдет лента.