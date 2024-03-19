МОК не допустит российских и белорусских спортсменов к церемонии открытия Олимпийских игр

Спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, не смогут принять участия в церемонии открытия Олимпиады в Париже. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Международный Олимпийский комитет (МОК).
Представитель организации Джеймс Маклауд уточнил, что нейтральные атлеты не будут участвовать в параде команд, поскольку «они — „индивидуальные спортсмены“». Это означает, что россияне и белорусы смогут посмотреть церемонию только на трибунах.
Разрешат ли нейтральным спортсменам участвовать в церемонии закрытия Олимпийских игр, пока неизвестно. Решение по этому вопросу будет принято позднее.
В случае победы на соревнованиях кого‑либо из нейтральных спортсменов их будут награждать с использованием специального гимна, представленного МОК, и флага бирюзового цвета с символикой AIN (индивидуальные нейтральные атлеты).
«Гимн будет возможностью для спортсменов с достоинством прослушать настраивающую на позитивный лад композицию», — отметил Маклауд. Он добавил, что в гимне для нейтральных атлетов не будет слов.