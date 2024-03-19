Разрабатывается фильм про моряка Попая. Сценарий напишет Майкл Калео

Их сюжеты были незамысловаты и представляли собой вариации на тему борьбы за сердце Олив Ойл. У него был главный соперник — Блуто, который тоже был влюблен в эту девушку и то и дело похищал ее. Когда Попай понимал, что ситуация ему неподвластна, он съедал банку шпината, которая делала его чрезвычайно сильным.