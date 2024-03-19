Разрабатывается фильм про моряка Попая. Сценарий напишет Майкл Калео

Chernin Entertainment и King Features разрабатывают полнометражный фильм про моряка Попая. Об этом сообщает Variety.
Сценарий напишет Майкл Калео, который работал над эпизодом «Где Джонни?» для сериала «Клан Сопрано». Грядущий фильм станет первым живым переосмыслением персонажа с 1980 года, когда вышел «Попай» с Робином Уилльямсом в главной роли.
Тогда фильм, снятый режиссером Робертом Олтманом, был тепло принят критиками и зрителями. Кроме того, лента собрала в прокате более 60 млн долларов при бюджете в 20 млн.
Сюжет будущего фильма не раскрывается. Кто займет кресло режиссера и воплотит культового моряка в жизнь, пока неизвестно.
В этом году персонаж отметил 95-летие со своего первого появления в комиксе «Театр наперстков». В период своего расцвета моряк Попай породил мультфильмы и сериалы.
Их сюжеты были незамысловаты и представляли собой вариации на тему борьбы за сердце Олив Ойл. У него был главный соперник — Блуто, который тоже был влюблен в эту девушку и то и дело похищал ее. Когда Попай понимал, что ситуация ему неподвластна, он съедал банку шпината, которая делала его чрезвычайно сильным.